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«Мне уже всё равно на результаты». Швёнтек — о своей игре

«Мне уже всё равно на результаты». Швёнтек — о своей игре
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Третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша) рассказала, что старается не ожидать от себя хороших результатов на турнирах.

«Если честно, мне уже всё равно на результаты. Я была так на них сфокусирована, что дальше так уже тяжело. Я на самом деле стараюсь это отпустить. Ну нет у меня хороших результатов, так я и не буду их ожидать от себя, потому что их нет. Я пока что не на том уровне. Надо начать с самого начала и просто стараться улучшать свой теннис», – сказала Швёнтек на пресс-конференции Уимблдона.

Ранее Швёнтек проиграла Александре Эале (Филиппины) в матче третьего круга со счётом 6:7 (9:11), 2:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		2
         
Ига Швёнтек
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