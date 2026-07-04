«Мне уже всё равно на результаты». Швёнтек — о своей игре

Третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша) рассказала, что старается не ожидать от себя хороших результатов на турнирах.

«Если честно, мне уже всё равно на результаты. Я была так на них сфокусирована, что дальше так уже тяжело. Я на самом деле стараюсь это отпустить. Ну нет у меня хороших результатов, так я и не буду их ожидать от себя, потому что их нет. Я пока что не на том уровне. Надо начать с самого начала и просто стараться улучшать свой теннис», – сказала Швёнтек на пресс-конференции Уимблдона.

Ранее Швёнтек проиграла Александре Эале (Филиппины) в матче третьего круга со счётом 6:7 (9:11), 2:6.