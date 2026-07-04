Определились пары 1/8 финала Уимблдона у женщин

Сегодня, 4 июля, определись все пары 1/8 финала Уимблдона 2026 года у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предстоящими матчами четвёртого круга.

Уимблдон, 1/8 финала у женщин:

Арина Соболенко (Беларусь) — Наоми Осака (Япония);

Каролина Мухова (Чехия) — Барбора Крейчикова (Чехия);

Джессика Пегула (США) — Ива Йович (США);

Белинда Бенчич (Швейцария) — Кори Гауфф (США);

Эшлин Крюгер (США) — Марта Костюк (Украина);

Жасмин Паолини (Италия) — Александра Эала (Филиппины);

Мэдисон Киз (США) — Линда Носкова (Чехия);

Мари Боузкова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Матчи 1/8 финала Уимблдона пройдут завтра, 5 июля.