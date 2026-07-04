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Определились пары 1/8 финала Уимблдона у женщин

Определились пары 1/8 финала Уимблдона у женщин
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Сегодня, 4 июля, определись все пары 1/8 финала Уимблдона 2026 года у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предстоящими матчами четвёртого круга.

Уимблдон, 1/8 финала у женщин:

  • Арина Соболенко (Беларусь) — Наоми Осака (Япония);
  • Каролина Мухова (Чехия) — Барбора Крейчикова (Чехия);
  • Джессика Пегула (США) — Ива Йович (США);
  • Белинда Бенчич (Швейцария) — Кори Гауфф (США);
  • Эшлин Крюгер (США) — Марта Костюк (Украина);
  • Жасмин Паолини (Италия) — Александра Эала (Филиппины);
  • Мэдисон Киз (США) — Линда Носкова (Чехия);
  • Мари Боузкова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Матчи 1/8 финала Уимблдона пройдут завтра, 5 июля.

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