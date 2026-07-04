Только один российский теннисист сумел пробиться в 1/8 финала Уимблдона

В четвёртый круг Уимблдона 2026 года сумел выйти только один российский теннисист. Им стал Роман Сафиуллин, пробившийся в основную сетку через квалификацию.

В Уимблдоне-2026 приняли участие 13 россиян (четверо мужчин и девять женщин). До второго круга добрались 10 из них, а до третьего – шестеро. А в следующем раунде сошли Даниил Медведев (восьмой номер посева), Карен Хачанов (19), Екатерина Александрова (18), Анна Калинская (19) и Людмила Самсонова.

Закончили выступление на Уимблдоне:

Екатерина Александрова (18);

Анна Калинская (19);

Людмила Самсонова;

Мирра Андреева (5);

Диана Шнайдер (15);

Анна Блинкова;

Анастасия Гасанова (Q):

Анастасия Захарова;

Алина Корнеева (Q);

Даниил Медведев (8);

Карен Хачанов (19);

Андрей Рублёв (12).