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Хачанов — худший среди россиян по количеству поражений в пятисетовых матчах на ТБШ

Хачанов — худший среди россиян по количеству поражений в пятисетовых матчах на ТБШ
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потерпел 15-е поражение в пятисетовом матче на турнирах «Большого шлема». Ранее Карен проиграл итальянцу Флавио Коболли со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 7 2 2
0 		7 7 6 5 6 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Статистика россиян в пятисетовых матчах на турнирах «Большого шлема»:

Карен Хачанов – 28 матчей (13 побед, 15 поражений);

Даниил Медведев – 24 матча (10 побед, 14 поражений);

Андрей Рублёв – 22 матча (11 побед, 11 поражений);

Роман Сафиуллин – 12 матчей (6 побед, 6 поражений);

Аслан Карацев – 7 матчей (3 победы, 4 поражения);

Павел Котов – 4 матча (2 победы, 2 поражения).

Уимблдонский турнир проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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