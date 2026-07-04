Хачанов — худший среди россиян по количеству поражений в пятисетовых матчах на ТБШ

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потерпел 15-е поражение в пятисетовом матче на турнирах «Большого шлема». Ранее Карен проиграл итальянцу Флавио Коболли со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Статистика россиян в пятисетовых матчах на турнирах «Большого шлема»:

Карен Хачанов – 28 матчей (13 побед, 15 поражений);

Даниил Медведев – 24 матча (10 побед, 14 поражений);

Андрей Рублёв – 22 матча (11 побед, 11 поражений);

Роман Сафиуллин – 12 матчей (6 побед, 6 поражений);

Аслан Карацев – 7 матчей (3 победы, 4 поражения);

Павел Котов – 4 матча (2 победы, 2 поражения).

Уимблдонский турнир проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.