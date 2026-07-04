Хачанов — худший среди россиян по количеству поражений в пятисетовых матчах на ТБШ
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потерпел 15-е поражение в пятисетовом матче на турнирах «Большого шлема». Ранее Карен проиграл итальянцу Флавио Коболли со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|7 7
|2
|2
|
|7 7
|6 5
|6
|6
10
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Статистика россиян в пятисетовых матчах на турнирах «Большого шлема»:
Карен Хачанов – 28 матчей (13 побед, 15 поражений);
Даниил Медведев – 24 матча (10 побед, 14 поражений);
Андрей Рублёв – 22 матча (11 побед, 11 поражений);
Роман Сафиуллин – 12 матчей (6 побед, 6 поражений);
Аслан Карацев – 7 матчей (3 победы, 4 поражения);
Павел Котов – 4 матча (2 победы, 2 поражения).
Уимблдонский турнир проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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