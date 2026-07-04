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Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 4 июля

Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 4 июля
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4 июля на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня прошли матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Третий круг. Результаты на 4 июля:

Эмма Наварро (США) — Марта Костюк (Украина) — 2:6, 6:4, 1:6;

Людмила Самсонова (Россия) — Мари Боузкова (Чехия) — 6:4, 6:7 (3:7), 4:6;

Дарья Снигур (Украина) — Эшлин Крюгер (США) — 3:6, 2:6;

Элисе Мертенс (Бельгия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 7:6 (7:4), 6:1;

Александра Эала (Филиппины) — Ига Швёнтек (Польша) — 7:6 (11:9), 6:2;

Жасмин Паолини (Италия) — Мария Саккари (Греция) — 6:1, 6:2;

Сорана Кырстя (Румыния) — Линда Носкова (Чехия) — 6:2, 3:6, 6:7 (9:11);

Аманда Анисимова (США) — Мэдисон Киз (США) — 6:3, 2:6, 3:6.

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