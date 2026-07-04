Коболли отпраздновал победу над Хачановым на Уимблдоне в стиле футболиста Куньи

Финалист Ролан Гаррос – 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал, почему отпраздновал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге Уимблдона-2026 в стиле футболиста сборной Бразилии Матеуса Куньи. Встреча завершилась со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.

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– Не могли бы вы объяснить это празднование?

– Это было пари с моим тренером. Мы смотрели чемпионат мира, и это празднование бразильского нападающего Куньи, которое мне нравится повторять. Уже три дня я забывал сделать такое празднование, но сегодня уже не мог забыть (улыбается), — сказал Коболли в интервью на корте после матча.

В четвёртом круге Уимблдона-2026 Коболли сыграет с австралийцем Алексом де Минором.