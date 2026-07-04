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Коболли отпраздновал победу над Хачановым на Уимблдоне в стиле футболиста Куньи

Коболли отпраздновал победу над Хачановым на Уимблдоне в стиле футболиста Куньи
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Финалист Ролан Гаррос – 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал, почему отпраздновал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге Уимблдона-2026 в стиле футболиста сборной Бразилии Матеуса Куньи. Встреча завершилась со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 7 2 2
0 		7 7 6 5 6 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Фото: Скриншот трансляции

– Не могли бы вы объяснить это празднование?
– Это было пари с моим тренером. Мы смотрели чемпионат мира, и это празднование бразильского нападающего Куньи, которое мне нравится повторять. Уже три дня я забывал сделать такое празднование, но сегодня уже не мог забыть (улыбается), — сказал Коболли в интервью на корте после матча.

В четвёртом круге Уимблдона-2026 Коболли сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

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