Коболли отпраздновал победу над Хачановым на Уимблдоне в стиле футболиста Куньи
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Финалист Ролан Гаррос – 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал, почему отпраздновал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге Уимблдона-2026 в стиле футболиста сборной Бразилии Матеуса Куньи. Встреча завершилась со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|7 7
|2
|2
|
|7 7
|6 5
|6
|6
10
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Фото: Скриншот трансляции
– Не могли бы вы объяснить это празднование?
– Это было пари с моим тренером. Мы смотрели чемпионат мира, и это празднование бразильского нападающего Куньи, которое мне нравится повторять. Уже три дня я забывал сделать такое празднование, но сегодня уже не мог забыть (улыбается), — сказал Коболли в интервью на корте после матча.
В четвёртом круге Уимблдона-2026 Коболли сыграет с австралийцем Алексом де Минором.
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