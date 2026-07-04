«Многим недовольна». Рыбакина прокомментировала поражение от Мертенс на Уимблдоне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение в матче третьего круга Уимблдона-2026 от бельгийки Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 1:6.
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– Не тот результат, которого я хотела, так что недовольна.
– Что могли бы сделать иначе в матче, чтобы добиться другого результата?
– В первом сете у меня было много возможностей забирать её подачу, а потом я очень легко отдала свою подачу, и слишком много невынужденных ошибок совершала весь матч. Первая подача сегодня совсем не шла, процент подачи был низким. Энергия могла бы быть получше, так что я многим недовольна.
– Вы себя нормально чувствовали, никаких физических недомоганий не было?
– Нет, ничего такого не было, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
- 4 июля 2026
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