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«Многим недовольна». Рыбакина прокомментировала поражение от Мертенс на Уимблдоне

«Многим недовольна». Рыбакина прокомментировала поражение от Мертенс на Уимблдоне
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение в матче третьего круга Уимблдона-2026 от бельгийки Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 1:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Не тот результат, которого я хотела, так что недовольна.

– Что могли бы сделать иначе в матче, чтобы добиться другого результата?
– В первом сете у меня было много возможностей забирать её подачу, а потом я очень легко отдала свою подачу, и слишком много невынужденных ошибок совершала весь матч. Первая подача сегодня совсем не шла, процент подачи был низким. Энергия могла бы быть получше, так что я многим недовольна.

– Вы себя нормально чувствовали, никаких физических недомоганий не было?
– Нет, ничего такого не было, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

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