«Ей хватило смелости сыграть чуть быстрее». Ига Швёнтек — о матче с Александрой Эалой

Польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение от Александры Эалы (Филиппины) в третьем круге Уимблдона. Матч закончился со счётом 6:7 (9:11), 2:6.

«Я счастлива, что смогла отыграться на тай-брейке, а также после того, как проиграла в первом сете… Потому что я чувствую, что в Париже я бы просто проиграла. Я была там, чтобы бороться. Этого было недостаточно. Конечно, я могла сыграть чуть лучше. Но и она играла великолепно. Она использовала свои шансы. Она не сдавалась. Помню, на тай-брейке, когда было тяжело, я немного сбавила обороты. Ей хватило смелости сыграть чуть быстрее. На Уимблдоне нужно быть смелым, чтобы завоевать эти очки. Мне было сложно сбалансировать мою скорость, из-за которой я проиграла несколько матчей в этом году. Сегодня я не нашла этого хорошего баланса и проиграла. В важные моменты она играла лучше», – сказала Швёнтек на пресс-конференции.