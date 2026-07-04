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«Ей хватило смелости сыграть чуть быстрее». Ига Швёнтек — о матче с Александрой Эалой

«Ей хватило смелости сыграть чуть быстрее». Ига Швёнтек — о матче с Александрой Эалой
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Польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение от Александры Эалы (Филиппины) в третьем круге Уимблдона. Матч закончился со счётом 6:7 (9:11), 2:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		2
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я счастлива, что смогла отыграться на тай-брейке, а также после того, как проиграла в первом сете… Потому что я чувствую, что в Париже я бы просто проиграла. Я была там, чтобы бороться. Этого было недостаточно. Конечно, я могла сыграть чуть лучше. Но и она играла великолепно. Она использовала свои шансы. Она не сдавалась. Помню, на тай-брейке, когда было тяжело, я немного сбавила обороты. Ей хватило смелости сыграть чуть быстрее. На Уимблдоне нужно быть смелым, чтобы завоевать эти очки. Мне было сложно сбалансировать мою скорость, из-за которой я проиграла несколько матчей в этом году. Сегодня я не нашла этого хорошего баланса и проиграла. В важные моменты она играла лучше», – сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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