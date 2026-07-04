Тейлор Фриц вышел в четвёртый круг Уимблдона, где может сыграть с Бубликом
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026, обыграв итальянца Лоренцо Сонего (69-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 19:45 МСК
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|7 7
|
|3
|4
|6 5
69
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. За время матча Фриц выполнил 13 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Лоренцо Сонего сделал в игре 16 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
В четвёртом круге Уимблдонского турнира – 2026 Тейлор Фриц сыграет с победителем встречи между американцем Фрэнсисом Тиафо и представителем Казахстана Александром Бубликом.
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