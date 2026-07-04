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Альбано Оливетти/Вера Звонарёва — Марсело Аревало/Елена Остапенко, результат матча 4 июля, счёт 1:2,1 круг Уимблдон микст

Дуэт Веры Звонарёвой и Альбано Оливетти не сумел выйти во второй круг Уимблдона в миксте
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Дуэт россиянки Веры Звонарёвой и француза Альбано Оливетти не сумел выйти во второй круг Уимблдона в миксте. В стартовом матче турнира они проиграли Марсело Аревало (Сальвадор) и Елене Остапенко (Латвия) со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:10).

Уимблдон — микст. 1-й круг
04 июля 2026, суббота. 19:45 МСК
Альбано Оливетти
Франция
Альбано Оливетти
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
А. Оливетти В. Звонарёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 6 7
6 		6 4 7 10
         
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
М. Аревало Е. Остапенко

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Пара Оливетти/Звонарёва 13 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Их соперники Аревало/Остапенко сделали 12 эйсов, восемь двойных ошибок, сумев реализовать 3 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Уимблдона в миксте Марсело Аревало и Елена Остапенко встретятся с Андресом Мольтени (Аргентина) и Дарией Юрак (Хорватия).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

Календарь Уимблдона — микст
Сетка Уимблдона — микст
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