Дуэт Веры Звонарёвой и Альбано Оливетти не сумел выйти во второй круг Уимблдона в миксте
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Дуэт россиянки Веры Звонарёвой и француза Альбано Оливетти не сумел выйти во второй круг Уимблдона в миксте. В стартовом матче турнира они проиграли Марсело Аревало (Сальвадор) и Елене Остапенко (Латвия) со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:10).
Уимблдон — микст. 1-й круг
04 июля 2026, суббота. 19:45 МСК
Альбано Оливетти
Вера Звонарёва
А. Оливетти В. Звонарёва
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7 7
|6 7
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|6 4
|7 10
Марсело Аревало
Елена Остапенко
М. Аревало Е. Остапенко
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Пара Оливетти/Звонарёва 13 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Их соперники Аревало/Остапенко сделали 12 эйсов, восемь двойных ошибок, сумев реализовать 3 брейк-пойнта из 12.
В следующем круге Уимблдона в миксте Марсело Аревало и Елена Остапенко встретятся с Андресом Мольтени (Аргентина) и Дарией Юрак (Хорватия).
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
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