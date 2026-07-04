Елена Рыбакина высказалась о неудачном выступлении на последних турнирах

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала причины неудачного выступления в последние недели. Ранее Рыбакина проиграла в третьем круге Уимблдона-2026, уступив бельгийке Элисе Мертенс (6:7 (4:7), 1:6).
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– Вы невероятно начали сезон, но последние шесть недель уже были не такими удачными. Знаете, почему так?
– Если бы знала, я бы не была в этой ситуации сейчас. Пару недель назад я играла не лучшим образом. Честно, не знаю, последние недели я хорошо работаю. У меня много возможностей для работы, потому что я рано вылетала с турниров. Да, тут точно нужно всё проанализировать и что-то поменять, потому что сейчас это не работает, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
После победы в апреле 2026 года на турнире в Штутгарте Рыбакина показала свой лучший результат на турнире WTA-1000 в Риме, где в 1/4 финала проиграла украинке Элине Свитолиной (6:2, 4:6, 4:6).
- 4 июля 2026
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