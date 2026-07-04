Соболенко сравнялась с Билли Джин Кинг по одному из статистических показателей на ТБШ

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сравнялась с американкой Билли Джин Кинг по количеству побед на мэйджорах в статусе первого номера посева на турнире, сообщает Opta Ace. Ранее Соболенко обыграла латвийку Елену Остапенко в третьем круге Уимблдона-2026 со счётом 6:4, 6:4.

Победа над Остапенко стала для белоруски 36-й в качестве первой сеяной на турнирах «Большого шлема». Такое же количество выигранных матчей на счету 12-кратной победительницы мэйджоров американки Билли Джин Кинг. Стоит отметить, что это девятый лучший результат в истории в этом статистическом показателе.

За право выйти в 1/4 финала Уимблдонского турнира – 2026 Арина Соболенко поспорит с японской теннисисткой Наоми Осакой.