Рыбакина: сейчас я расстроена, но это пройдёт через день-два

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как восприняла поражение от бельгийки Элисе Мертенс в третьем круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 1:6.

– После таких поражений обычно перевариваете их или просто стараетесь двигаться дальше?

– Стараюсь двигаться дальше. Я столько раз проигрывала, уверена, у меня и дальше будут поражения, всё ведь выиграть невозможно. Да, сейчас я расстроена, но это пройдёт через день-два, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

За выход в 1/4 финала Уимблдона Элисе Мертенс поспорит с чешской теннисисткой Мари Боузковой.