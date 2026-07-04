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Рыбакина: сейчас я расстроена, но это пройдёт через день-два

Рыбакина: сейчас я расстроена, но это пройдёт через день-два
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как восприняла поражение от бельгийки Элисе Мертенс в третьем круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 1:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– После таких поражений обычно перевариваете их или просто стараетесь двигаться дальше?
– Стараюсь двигаться дальше. Я столько раз проигрывала, уверена, у меня и дальше будут поражения, всё ведь выиграть невозможно. Да, сейчас я расстроена, но это пройдёт через день-два, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

За выход в 1/4 финала Уимблдона Элисе Мертенс поспорит с чешской теннисисткой Мари Боузковой.

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