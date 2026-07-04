Александра Эала рассказала об условиях своих тренировок на Филиппинах в детстве
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32-я ракетка мира Александра Эала рассказала, в каких условиях она тренировалась в детстве на Филиппинах.
—Вы выросли на Филиппинах. Там вообще были травяные корты?
– Насколько я знаю, нет. По крайней мере, я таких не видела. Я выросла не на траве. Я тренировалась на корте, поверх которого была нанесена разметка для баскетбола (улыбается). Там стояли баскетбольные кольца, поэтому я не могла далеко отходить назад – иначе упиралась бы в кольцо, – сказала Эала на пресс-конференции Уимблдона.
Ранее в матче третьего круга Александра Эала обыграла действующую чемпионку Уимблдона Игу Швёнтек со счётом 7:6 (11:9), 6:2.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
32
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
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