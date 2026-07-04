Александра Эала рассказала об условиях своих тренировок на Филиппинах в детстве

32-я ракетка мира Александра Эала рассказала, в каких условиях она тренировалась в детстве на Филиппинах.

—Вы выросли на Филиппинах. Там вообще были травяные корты?

– Насколько я знаю, нет. По крайней мере, я таких не видела. Я выросла не на траве. Я тренировалась на корте, поверх которого была нанесена разметка для баскетбола (улыбается). Там стояли баскетбольные кольца, поэтому я не могла далеко отходить назад – иначе упиралась бы в кольцо, – сказала Эала на пресс-конференции Уимблдона.

Ранее в матче третьего круга Александра Эала обыграла действующую чемпионку Уимблдона Игу Швёнтек со счётом 7:6 (11:9), 6:2.