Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась настроем на хардовый отрезок сезона-2026.

– Оптимистично настроены на хардовый сезон, смену покрытия?

– Теперь, по крайней мере, довольно долго предстоит играть на одном и том же покрытии. Это один из последних рывков сезона, осталось не так много турниров. В первую очередь хочется немного поменять сценарий, отдохнуть. Раньше когда я брала паузу, то всё равно продолжала работать, а сейчас устрою себе полноценный отдых на несколько дней, не буду думать о теннисе. У меня сейчас есть на это время, а потом буду готовиться, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.