Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина поделилась настроем на хардовый отрезок сезона-2026

Елена Рыбакина поделилась настроем на хардовый отрезок сезона-2026
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась настроем на хардовый отрезок сезона-2026.

– Оптимистично настроены на хардовый сезон, смену покрытия?
– Теперь, по крайней мере, довольно долго предстоит играть на одном и том же покрытии. Это один из последних рывков сезона, осталось не так много турниров. В первую очередь хочется немного поменять сценарий, отдохнуть. Раньше когда я брала паузу, то всё равно продолжала работать, а сейчас устрою себе полноценный отдых на несколько дней, не буду думать о теннисе. У меня сейчас есть на это время, а потом буду готовиться, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
«Мы потеряли Елену. Ей не стать первой ракеткой». Провал Рыбакиной на Уимблдоне вызвал шок
«Мы потеряли Елену. Ей не стать первой ракеткой». Провал Рыбакиной на Уимблдоне вызвал шок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android