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Григор Димитров — Маттео Берреттини, результат матча 4 июля, счет 3:2, 3-й круг Уимблдон-2026

Григор Димитров обыграл Маттео Берреттини в третьем круге Уимблдона-2026
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146-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026, обыграв итальянца Маттео Берреттини (51-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 20:25 МСК
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 5 6
3 		4 6 7 3
             
Маттео Берреттини
51
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Теннисисты провели на корте 3 часа 35 минут. За время матча Димитров выполнил 14 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Маттео Берреттини сделал в игре 23 эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал все три брейк-пойнта, которые заработал в матче.

За право выйти в 1/4 финала Димитров поспорит с 23-летним британцем Артуром Фери, занимающим 114-ю строчку рейтинга АТР.

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