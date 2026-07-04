Григор Димитров обыграл Маттео Берреттини в третьем круге Уимблдона-2026

146-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026, обыграв итальянца Маттео Берреттини (51-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 35 минут. За время матча Димитров выполнил 14 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Маттео Берреттини сделал в игре 23 эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал все три брейк-пойнта, которые заработал в матче.

За право выйти в 1/4 финала Димитров поспорит с 23-летним британцем Артуром Фери, занимающим 114-ю строчку рейтинга АТР.