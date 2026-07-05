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Оже-Альяссим: с каждым годом уровень тенниса растёт

Оже-Альяссим: с каждым годом уровень тенниса растёт
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о том, как испанец Карлос Алькарас повлиял на нынешний уровень тенниса.

«С каждым годом уровень поднимается всё выше. Я заметил очень большие изменения, когда Карлос (Алькарас) появился в 2021 и 2022 годах, он пришёл очень молодым и очень сильно бил с обеих сторон. Раньше на корте были участки, где вы могли чувствовать себя в относительной безопасности, теперь их больше нет. Поколение, которое доминирует сейчас, не оставляет нам свободного места, поэтому они лучшие в мире. Мы, стоящие позади, несём ответственность за то, чтобы найти способ соответствовать этому уровню, теперь нам нужно очень сильно бить с обеих сторон», – приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.

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