«Такое дерьмо случается». Ига Швёнтек — об ошибках в матче с Александрой Эалой

Шестикратная чемпионка турниров Большого шлема, третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала ошибки в матче третьего круга Уимблдона-2026 против филиппинки Александры Эалы, отметив, что не может объяснить причины неудачных действий в решающие моменты. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:11), 2:6.

— Казалось, что вы очень хорошо выстраивали розыгрыши, но всё решал последний удар...

– Иногда так и было, я и сама не могу объяснить всё толком… Такое дерьмо случается, – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.

В 1/8 финала Уимблдона-2026 Александра Эала сыграет с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.