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«Такое дерьмо случается». Ига Швёнтек — об ошибках в матче с Александрой Эалой

«Такое дерьмо случается». Ига Швёнтек — об ошибках в матче с Александрой Эалой
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Шестикратная чемпионка турниров Большого шлема, третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала ошибки в матче третьего круга Уимблдона-2026 против филиппинки Александры Эалы, отметив, что не может объяснить причины неудачных действий в решающие моменты. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:11), 2:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		2
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Казалось, что вы очень хорошо выстраивали розыгрыши, но всё решал последний удар...
– Иногда так и было, я и сама не могу объяснить всё толком… Такое дерьмо случается, – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.

В 1/8 финала Уимблдона-2026 Александра Эала сыграет с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.

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