Александр Бублик вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Фрэнсиса Тиафо

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо (19-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 4 часа 11 минут. За время матча Бублик выполнил 48 подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смог реализовать 1 из 10 брейк-пойнтов. Фрэнсис Тиафо сделал в игре 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2026 Бублик поспорит ещё с одним американским теннисистом, Тейлором Фрицем (седьмой номер рейтинга).