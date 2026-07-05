Димитров трогательно обратился к болельщикам после победы над Берреттини

146-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров трогательно поблагодарил публику после победы над итальянцем Маттео Берреттини в третьем круге Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.
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«Послушайте, ребята, спасибо вам. После прошлого года и того, как я вышел из игры (Димитров снялся с матча 1/8 финала Уимблдона-2025 из-за травмы. — Прим. «Чемпионата»), я не знал, что может случиться. Но знаете что, в этом году я снова здесь. И я могу переписать всё заново. Я просто пытаюсь быть абсолютно честным и уязвимым перед вами, ребята. Дело не в победе или поражении, а в том, чтобы преодолеть все препятствия, стоящие передо мной, оставаться в настоящем моменте, наслаждаться такими моментами. Я повторил это себе больше тысячи раз за сегодняшний матч. Просто наслаждайся этим моментом. Не так уж часто приходишь сюда поиграть. Я действительно не знаю, сколько раз ещё смогу сюда вернуться. Так что, пожалуй, стоит извлечь из этого максимум пользы», – сказал Димитров в интервью на корте.
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