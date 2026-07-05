Бертолуччи: трудно представить, что Синнер не окажется в четвёрке лучших игроков Уимблдона

Бывший итальянский теннисист, а ныне эксперт Паоло Бертолуччи поделился мнением о выступлении первой ракетки мира Янника Синнера на Уимблдоне-2026. Ранее Синнер вышел в четвёртый круг турнира, обыграв американца Дженсона Бруксби со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

«После непростых первых двух кругов Янник Синнер вышел в четвёртый круг Уимблдона, проведя матч, который практически не доставил ему никаких трудностей. Это идеальный сценарий перед началом второй недели турнира — самой напряжённой стадии любого турнира «Большого шлема».

Он определённо прибавил в игре. Как уже не раз демонстрировал, его подача была просто разрушительной и стала, пожалуй, главным оружием на старте нынешнего турнира.

В целом он действовал гораздо стабильнее справа, а его передвижение по корту выглядело более плавным. Конечно, соперник, несмотря на достойную игру, не обладал достаточной глубиной ударов и не мог долго поддерживать высокий темп, чтобы по-настоящему создать проблемы Яннику. Но то, что Синнер завершил матч в трёх сетах и сохранил ценные силы, станет важным фактором в дальнейшем, особенно если вернётся сильная жара, которая стояла в первые дни турнира.

По сути, это был классический матч, исход которого был практически ясен уже с первых розыгрышей. Не должны вызывать беспокойство и два брейка, которые Синнер всё же отдал, несмотря на полный контроль над происходящим. Это были лишь небольшие моменты потери концентрации, которые он сразу же компенсировал, повысив интенсивность игры в следующих геймах.

Кроме того, турнирная сетка фактически открывает перед ним прямую дорогу как минимум до полуфинала с Джоковичем. Спорт и теннис не раз преподносили сюрпризы, но, если не произойдёт чего-то из ряда вон выходящего, Париж тому пример, трудно представить, что Синнер не окажется как минимум в числе четырёх лучших игроков турнира.

Чемпионы используют первые матчи для того, чтобы адаптироваться к новому покрытию, проверить свои ощущения и почувствовать уверенность в ударах, а затем постепенно повышают уровень игры по мере роста сложности соперников. Синнер прекрасно понимает, в каком моменте сезона находится, и то, как он проходит этот турнир, безусловно, позволяет смотреть в будущее с оптимизмом», – приводит слова Бертолуччи La Gazzetta Dello Sport.