Александр Бублик сделал 48 эйсов в матче с Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Уимблдона-2026

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выполнил 48 подач навылет в матче третьего круга Уимблдонского турнира с американцем Фрэнсисом Тиафо, который занимает 19-ю строчку рейтинга АТР. Матч завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3 в пользу представителя Казахстана.

За право выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026 Александр Бублик поспорит ещё с одним американским теннисистом, Тейлором Фрицем (седьмой номер рейтинга).

Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира – 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.