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Александр Бублик сделал 48 эйсов в матче с Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Уимблдона-2026

Александр Бублик сделал 48 эйсов в матче с Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Уимблдона-2026
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выполнил 48 подач навылет в матче третьего круга Уимблдонского турнира с американцем Фрэнсисом Тиафо, который занимает 19-ю строчку рейтинга АТР. Матч завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3 в пользу представителя Казахстана.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 20:20 МСК
Фрэнсис Тиафо
19
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 11 6 3
4 		7 7 7 13 4 6
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

За право выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026 Александр Бублик поспорит ещё с одним американским теннисистом, Тейлором Фрицем (седьмой номер рейтинга).

Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира – 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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