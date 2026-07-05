Александр Бублик сделал 48 эйсов в матче с Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Уимблдона-2026
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выполнил 48 подач навылет в матче третьего круга Уимблдонского турнира с американцем Фрэнсисом Тиафо, который занимает 19-ю строчку рейтинга АТР. Матч завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3 в пользу представителя Казахстана.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 20:20 МСК
19
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 5
|6 11
|6
|3
|
|7 7
|7 13
|4
|6
11
Александр Бублик
А. Бублик
За право выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026 Александр Бублик поспорит ещё с одним американским теннисистом, Тейлором Фрицем (седьмой номер рейтинга).
Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира – 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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