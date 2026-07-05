Определились все участники 1/8 финала Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде

Вчера, 4 июля, на кортах Уимблдона-2026 состоялись матчи третьего круга мужского одиночного разряда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками предстоящих встреч 1/8 финала турнира.
Теннис. Уимблдон-2026. 1/8 финала, мужчины:
Янник Синнер (Италия, 1) – Синтаро Мочизуки (Япония);
Роман Сафиуллин (Россия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 7);
Хуберт Хуркач (Польша) – Ян-Леннард Штруфф (Германия);
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22);
Алекс де Минор (Австралия, 5) – Флавио Коболли (Италия, 9);
Иржи Легечка (Чехия, 13) – Александр Зверев (Германия, 2);
Григор Димитров (Болгария, WC) – Артур Фери (Великобритания, WC);
Тейлор Фриц (США, 6) – Александр Бублик (Казахстан, 10).
Первые матчи четвёртого круга турнира запланированы на воскресенье, 5 июля.