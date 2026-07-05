«Этот матч останется со мной навсегда». Бублик — о победе над Тиафо на Уимблдоне

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу на американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга Уимблдона. Матч завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3.

— Всегда есть особенные матчи, которые навсегда остаются в памяти. Думаю, этот будет для меня очень особенным. Потрясающий корт. У нас была отличная битва. Этот матч останется со мной навсегда.

— Казалось, у вас был очень чёткий план на игру… но вы любите укороченные.

— Время от времени.

—Вы признавали, что сильно изменились и на корте, и вне его. Видели ли мы сегодня тому подтверждение?

— Я должен спросить вас об этом (обращается к зрителям).

— Думаю, результат очевиден… Хотите что-то добавить?

— Нет, – сказал Бублик в интервью на корте.