«Этот матч останется со мной навсегда». Бублик — о победе над Тиафо на Уимблдоне

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу на американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга Уимблдона. Матч завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3.
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— Всегда есть особенные матчи, которые навсегда остаются в памяти. Думаю, этот будет для меня очень особенным. Потрясающий корт. У нас была отличная битва. Этот матч останется со мной навсегда.
— Казалось, у вас был очень чёткий план на игру… но вы любите укороченные.
— Время от времени.
—Вы признавали, что сильно изменились и на корте, и вне его. Видели ли мы сегодня тому подтверждение?
— Я должен спросить вас об этом (обращается к зрителям).
— Думаю, результат очевиден… Хотите что-то добавить?
— Нет, – сказал Бублик в интервью на корте.
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