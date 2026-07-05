Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 4 июля

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Третий круг. Результаты на 4 июля (частично):

13:00 — Алекс де Минор (Австралия, 5) — Захари Свайда (США) – 6,2, 5:7, 6:2, 6:4

13:00 — Карен Хачанов (Россия, 19) — Флавио Коболли (Италия, 9) – 6:0, 6:7, 7:6, 2:6, 2:6

14:30 — Иржи Легечка (Чехия, 13) — Хауме Мунар (Испания) – 6:4, 6:4, 4:6, 6:4

16:30 — Тейлор Фриц (США, 6) — Лоренцо Сонего (Италия) – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6

16:30 — Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия, 2) – 2:6, 6:7, 4:6

18:30 — Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Александр Бублик (Казахстан, 10) – 6:4, 6:7, 6:7, 6:4, 3:6

18:30 — Григор Димитров (Болгария, WC) — Маттео Берреттини (Италия) – 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3