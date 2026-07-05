Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 5 июля

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. Пройдут матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Четвёртый круг. Женщины. Расписание на 5 июля, мск:

14:30. Каролина Мухова (Чехия, 9) – Барбора Крейчикова (Чехия, 38);

15:00. Джессика Пегула (США, 4) – Ива Йович (США, 19);

17:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Наоми Осака (Япония, 14);

18:30. Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Кори Гауфф (США, 7).

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.