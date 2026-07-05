Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 5 июля

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. Пройдут матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Четвёртый круг. Расписание на 5 июля:

15:30 — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 7);

16:00 — Хуберт Хуркач (Польша) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);

16:30 — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22);

19:00 — Янник Синнер (Италия, 1) — Синтаро Мочизуки (Япония, Q).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.