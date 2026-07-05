Роман Сафиуллин — Новак Джокович: где смотреть, во сколько начало 1/8 финала Уимблдона

Сегодня, 5 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвёртом круге соревнований 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.

В России матч между Сафиуллиным и Джоковичем не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. За развитием событий также можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.