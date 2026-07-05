Роман Сафиуллин — Новак Джокович: где смотреть, во сколько начало 1/8 финала Уимблдона
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Сегодня, 5 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвёртом круге соревнований 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:30 МСК
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Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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Новак Джокович
Н. Джокович
В России матч между Сафиуллиным и Джоковичем не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. За развитием событий также можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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