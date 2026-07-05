«Меня чуть не вырвало». Коболли — о самочувствии в матче с Хачановым на Уимблдоне
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о своём самочувствии после выхода в четвёртый круг Уимблдона-2026. В третьем круге соревнований он обыграл россиянина Карена Хачанова (22-й в рейтинге) со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|7 7
|2
|2
|
|7 7
|6 5
|6
|6
10
Флавио Коболли
Ф. Коболли
«Думаю, я слишком много поел перед матчем, было плохо, меня чуть не вырвало в первом сете. Мне дали таблетки, которые очень помогли, через пять-шесть минут я уже чувствовал себя нормально. Нашёл способ бороться и вернуться на свой уровень. В конце концов также чувствовал себя очень хорошо физически», — приводит слова Коболли Punto de Break.
Комментарии
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