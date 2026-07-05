Арина Соболенко — Наоми Осака: история личных встреч перед матчем 4-го круга Уимблдона

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В четвёртом круге первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с японкой Наоми Осакой (14-й номер рейтинга). Встреча пройдёт на Центральном корте и начнётся не ранее 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Соболенко и Осаки.

Счёт личных встреч Арины и Наоми — 3-1 в пользу белорусской теннисистки. Их последний матч состоялся в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026, где Соболенко обыграла Осаку со счётом 7:5, 6:3.

В этом году Осака показала свой лучший результат на Уимблдоне — вышла в четвёртый круг. Наилучшим достижением Соболенко на главном травяном турнире был выход в полуфинал (2021, 2023, 2025).

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой Уимблдона является полька Ига Швёнтек.