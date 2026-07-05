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«Не ожидал такого результата». Коболли — о выходе в 1/8 финала Уимблдона

«Не ожидал такого результата». Коболли — о выходе в 1/8 финала Уимблдона
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли признался, что не ожидал, что зайдёт так далеко на Уимблдоне-2026 после успешного выступления (выход в финал) на «Ролан Гаррос».

«Выход во вторую неделю «Большого шлема» всегда особенный, особенно здесь, на Уимблдоне. Не ожидал такого результата после моего сильного выступления на «Ролан Гаррос», тем более не успел много потренироваться на траве, но мне очень комфортно играть и сражаться. Сейчас это сделал и очень горжусь собой — я выиграл невероятный матч с таким сильным соперником, как Карен», — приводит слова Коболли Punto de Break.

В третьем круге Уимблдона Коболли обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.

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