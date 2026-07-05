Сегодня, 5 июля, в Лондоне, Великобритания, стартуют матчи 1/8 финала травяного турнира «Большого шлема» — Уимблдон-2026. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Уимблдона-2026 у мужчин?»

Единственным россиянином в основной сетке остаётся 132-я ракетка мира Роман Сафиуллин. За выход в четвертьфинал соревнований он поспорит с титулованным сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В 1/8 финала он сыграет с 151-й ракеткой мира представителем Японии Синтаро Мочизуки.