Арина Соболенко — Наоми Осака: где смотреть, во сколько начало четвёртого круга Уимблдона

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В четвёртом круге первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против представительницы Японии Наоми Осаки (14-я строчка в рейтинге). Встреча пройдёт на центральном корте и начнётся не ранее 17:30 мск.

В России матч между Соболенко и Осакой не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи теннисисток. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Чемпионкой Уимблдона-2025 является польская теннисистка Ига Швёнтек, обыгравшая в финале американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.