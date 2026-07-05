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«Подталкивают меня за пределы возможностей». Коболли — о поддержке болельщиков

«Подталкивают меня за пределы возможностей». Коболли — о поддержке болельщиков
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли после выхода в 1/8 финала Уимблдона поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Это было похоже на Кубок Дэвиса, итальянцев было очень много, многие из Рима. Они кричали: Forza, Roma. Болельщики подталкивают меня за пределы моих собственных возможностей и помогают найти энергию, когда, кажется, её уже нет. После более чем 11 часов на корте в ходе турнира я всё ещё чувствую себя свежим. Моё тело готово. Если потребуется, смогу сыграть ещё пять часов», — приводит слова Коболли Punto de Break.

В четвёртом круге Уимблдона Коболли сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

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