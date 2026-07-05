«Уезжаю с небольшой грустью». Берреттини — о поражении от Димитрова на Уимблдоне

51-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение в третьем круге Уимблдона-2026. Он уступил болгарину Григору Димитрову со счётом 3:6, 4:6, 6:3, 7:5, 3:6.

«Это тяжёлое поражение, тяжёлый матч. Мне удалось вернуться в игру, казалось, что инициатива немного перешла ко мне. В конце концов всё решалось парой очков, с этим трудно смириться. Мне придётся принять это, взять пару дней и затем двигаться дальше. Всё же турнир получился очень хорошим: три матча, которые я сыграл, были на очень высоком уровне, а именно этого я и хотел — матчи, адреналин и ощущение соревновательности снова.

Сейчас разочарован, потому что был так близок, чувствовал, что энергетика сменилась, что я играю лучше и начинаю как будто доминировать над соперником. Но теннис такой. Надо брать хорошее, потому что в итоге это был отличный турнир. Учитывая, как готовился и тот факт, что после Парижа я не играл ни одного матча на траве, это определённо позитивная неделя. Матч был высочайшего уровня, красивый, с невероятными ударами. Была очень хорошая игра, реакция, которая, возможно, даже была лучше, и поэтому уезжаю с небольшой грустью, но также с осознанием того, что я силён.

Больно, потому что этой ночью не усну спокойно, но покидаю турнир с осознанием, что когда я в таком состоянии, могу получить больше удовлетворения. Сейчас мне нужно пару дней отдохнуть. Для меня важно, особенно после всех тех проблем с физическим состоянием, которые у меня были, составить разумный график. В ближайшие дни спокойно сяду с командой, мы решим, какой будет наилучший путь, чтобы поехать готовым в Нью‑Йорк, потому что в этом году в Нью‑Йорке хочу пройти как можно дальше», — сказал Берреттини на пресс-конференции.