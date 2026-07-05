«Звезда!» Мария Шарапова отреагировала на победу Эалы над Швёнтек на Уимблдоне

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на победу 32-й ракетки мира представительницы Филиппин Александры Эалы над шестикратной чемпионкой мэйджоров Игой Швёнтек в третьем круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 7:6 (11:9), 6:2.

«Звезда!!» — написала Шарапова в социальных сетях.

Эала стала первой азиатской теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), победившей на Уимблдоне действующую чемпионку в женском одиночном разряде. Она также стала первой левшой, победившей действующую чемпионку на этом турнире со времён Мартины Навратиловой.