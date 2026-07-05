Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Звезда!» Мария Шарапова отреагировала на победу Эалы над Швёнтек на Уимблдоне

«Звезда!» Мария Шарапова отреагировала на победу Эалы над Швёнтек на Уимблдоне
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на победу 32-й ракетки мира представительницы Филиппин Александры Эалы над шестикратной чемпионкой мэйджоров Игой Швёнтек в третьем круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 7:6 (11:9), 6:2.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		2
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Звезда!!» — написала Шарапова в социальных сетях.

Эала стала первой азиатской теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), победившей на Уимблдоне действующую чемпионку в женском одиночном разряде. Она также стала первой левшой, победившей действующую чемпионку на этом турнире со времён Мартины Навратиловой.

Материалы по теме
Александра Эала рассказала об условиях своих тренировок на Филиппинах в детстве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android