«Звезда!» Мария Шарапова отреагировала на победу Эалы над Швёнтек на Уимблдоне
Поделиться
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на победу 32-й ракетки мира представительницы Филиппин Александры Эалы над шестикратной чемпионкой мэйджоров Игой Швёнтек в третьем круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 7:6 (11:9), 6:2.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
32
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Звезда!!» — написала Шарапова в социальных сетях.
Эала стала первой азиатской теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), победившей на Уимблдоне действующую чемпионку в женском одиночном разряде. Она также стала первой левшой, победившей действующую чемпионку на этом турнире со времён Мартины Навратиловой.
Комментарии
- 5 июля 2026
-
12:30
-
12:10
-
12:03
-
11:54
-
11:17
-
11:13
-
10:58
-
10:49
-
10:40
-
10:22
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
01:15
-
00:56
-
00:54
-
00:38
-
00:34
-
00:28
-
00:27
-
00:15
-
00:14
- 4 июля 2026
-
23:57
-
23:42
-
23:36
-
23:24
-
23:14
-
22:58
-
22:35
-
22:22
-
22:16
-
21:50
-
21:42
-
21:29