Арина Соболенко — Наоми Осака: текстовая онлайн-трансляция четвёртого круга Уимблдона-2026

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В четвёртом круге белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую строчку рейтинга, поборется за выход в четвертьфинал с представительницей Японии Наоми Осакой (14-й номер рейтинга). Встреча пройдёт на Центральном корте и начнётся не ранее 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Соболенко и Осакой. Также за развитием событий можно следить в матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек, обыгравшая в финале американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.