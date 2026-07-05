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Арина Соболенко — Наоми Осака: текстовая онлайн-трансляция четвёртого круга Уимблдона-2026

Арина Соболенко — Наоми Осака: текстовая онлайн-трансляция четвёртого круга Уимблдона-2026
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В четвёртом круге белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую строчку рейтинга, поборется за выход в четвертьфинал с представительницей Японии Наоми Осакой (14-й номер рейтинга). Встреча пройдёт на Центральном корте и начнётся не ранее 17:30 мск.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Соболенко и Осакой. Также за развитием событий можно следить в матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек, обыгравшая в финале американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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