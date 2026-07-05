Роман Сафиуллин — Новак Джокович: история личных встреч перед 1/8 финала Уимблдона

Сегодня, 5 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвёртом круге соревнований 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча серба и россиянина. Счёт личных встреч Джоковича и Сафиуллина 3-0 в пользу Новака. Он выиграл в полуфинале турнира в Тель-Авиве в 2022-м — 6:1, 7:6 (7:3), а также во втором круге Монте-Карло в 2024-м (6:1, 6:2) и в четвёртом раунде соревнования в Шанхае 2024 года (6:3, 6:2).
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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