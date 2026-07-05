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Беккер высоко оценивает шансы Джоковича на Уимблдоне-2026

Беккер высоко оценивает шансы Джоковича на Уимблдоне-2026
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, почему серб Новак Джокович (восьмая строчка рейтинга) имеет хорошие шансы на Уимблдоне-2026.

«Даже если он [Джокович] потерял полшага скорости со времён своего пика, этот турнир [Уимблдон] проверяет разум. Трава требует от вас ментальной стойкости и контроля над темпераментом, как никакое другое покрытие. На грунте, если вы не реализовали брейк-пойнт, не стоит слишком переживать — вскоре появится ещё один. Но на траве у вас может быть всего один шанс за сет. Это отделяет мужчин от мальчиков. А Новак — не просто взрослый, он старейшина игры.

В 39 лет он больше не будет самым быстрым или сильным игроком в сетке. Но Уимблдон благоволит умным игрокам, а не самым выдающимся физическим образцам. Я говорю о тех, кто умеет читать игру и понимать сильные стороны соперника. У каждого подающего есть любимый угол при подаче в решающий момент — вы должны изучить эту информацию заранее и применить её, когда настанет время», – приводит слова Беккера The Telegraph.

Сегодня, 5 июля, Новак Джокович поборется за выход в четвертьфинал Уимблдона-2026 с российским теннисистом Романом Сафиуллиным (132-й номер рейтинга).

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
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Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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