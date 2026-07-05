«До этого он проиграл пять финалов ТБШ из шести». Беккер — о самой важной победе Джоковича

Победитель шести турниров «Большого шлема» и бывший тренер Новака Джоковича (восьмой номер рейтинга) немецкий теннисист Борис Беккер рассказал о победе серба на Уимблдоне-2014.

«Всё сошлось воедино, когда мы с Новаком впервые поехали на Уимблдон летом 2014 года. Тогда Новак был на серии поражений в финалах «Шлемов» — он проиграл пять предыдущих финалов из шести. Поэтому финал Уимблдона-2014 был для него самым важным матчем в жизни. Победа психологически была очень нужна для Новака. Тогда он обыграл Роджера Федерера в пяти сетах и откусил кусочек травы с Центрального корта в знак победы. С этого момента Джокович переломил тенденцию, выиграв шесть следующих финалов из семи», — приводит слова Беккера The Telegraph.

Борис Беккер работал с Новаком Джоковичем с 2013 по 2016 год. В финале Уимблдона-2014 серб смог обыграть швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 6:4.