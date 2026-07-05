«Они правы, но не во всём». Надаль — о требованиях игроков увеличить призовые на ТБШ

22-кратный чемпион мэйджоров бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о требованиях игроков увеличить размер призовых на турнирах «Большого шлема».

«Если вы игрок, вероятно, думаете, что заслуживаете большего. Если вы организатор турнира, наверняка думаете иначе. Я всегда был открыт для этих обсуждений, когда был игроком. Теперь, когда завершил карьеру, думаю, что игроки правы в некоторых моментах, но не во всём.

Теннисисты приезжают на турнир, играют, получают свои призовые, а затем возвращаются домой. Турниры, в свою очередь, вкладывают средства в течение всего года, чтобы подготовиться к одной или двум соревновательным неделям.

Думаю, игроки должны прийти к соглашению с турнирами «Большого шлема». Сказать: «Хочу, чтобы мои призовые увеличивались на 5%, 10%, 15% или 3% каждый год». Какой бы процент ни был, но нужно прийти к соглашению. Турниры «Большого шлема» обязуются ежегодно увеличивать призовой фонд на определённый процент. Это было бы справедливо по отношению к игрокам, справедливо по отношению к турнирам. Подпишите это соглашение на 10 лет, чтобы у вас было 10 лет спокойствия. ТБШ создали этот бренд. Они заслуживают того, чтобы быть такими, какие они есть, потому что в некотором смысле мы, теннисисты, придали им такое значение. Это те турниры, которые мы хотели выиграть больше, чем все остальные. Вот почему у них есть такая сила.

Если вы посмотрите, сколько игроки зарабатывали 15 лет назад, и на то, сколько они зарабатывают сегодня, в процентном отношении это значительно больше, чем в любой другой профессии. Теннисисты также должны это признать», — приводит слова Надаля CNBC.