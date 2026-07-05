Беккер — о Джоковиче: его кумир — Никола Тесла. У какого ещё спортсмена такой герой?

Чемпион шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер рассказал, как проходил тренировочный процесс у сербского теннисиста Новака Джоковича.

«В молодости его техника была немного хаотичной, но теперь она настолько надёжна, что на неё можно положиться в любой стрессовой ситуации. Если уж на то пошло, были моменты во время нашей совместной работы, когда Новак был слишком техничен. Как тренер я должен был напоминать, чтобы он не слишком много думал об ударах, потому что теннис требует быстрых движений и почти мгновенной реакции на мяч. Если вы слишком много думаете о технике, опоздаете с ударом.

Он быстро усваивал всё, над чем мы работали, переносил это в свою игру. Так поступают великие игроки — они эволюционируют. И Новак, как доказывает его рекорд, является величайшим из всех. У него невероятный интеллект и в теннисе, и в жизни в целом. Он может говорить на шести-семи языках о бизнесе, политике, науке. Его кумир — Никола Тесла. У какого ещё спортсмена такой герой?» – приводит слова Беккера The Telegraph.

Борис Беккер являлся тренером Новака Джоковича с 2013 по 2016 год.