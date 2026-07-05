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Майя Хвалиньска предупредила о фейковых аккаунтах в соцсетях

Майя Хвалиньска предупредила о фейковых аккаунтах в соцсетях
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2026 польская теннисистка Майя Хвалиньска, занимающая 21-ю строчку рейтинга WTA, сообщила, что все аккаунты под её именем в соцсети Х являются фейками и не принадлежат ей.

«Короткое, но важное уведомление: у меня нет аккаунта в X. Пожалуйста, не обращайте внимания на другие аккаунты, выдающие себя за меня, они не принадлежат мне и никак со мной не связаны.

Очень благодарна вам за поддержку. Пожалуйста, не взаимодействуйте с другими аккаунтами, кроме того, с которого я пишу вам это», — написала Хвалиньска на своей странице в социальных сетах.

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