«Чувствую, что играю намного лучше». Зверев — о выходе в 1/8 финала Уимблдона
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном (94-й в рейтинге) в третьем круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 17:15 МСК
92
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|4
|
|7 7
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Очень доволен матчем. Думаю, он тоже сыграл отлично. Победа в трёх сетах очень поможет мне в следующих встречах, поэтому я рад пройти дальше. Чувствую, что играю намного лучше, чем в предыдущие годы», — сказал Зверев на пресс-конференции.
За выход в четвертьфинал соревнований Зверев поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который занимает 14-ю строчку в рейтинге ATP.
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