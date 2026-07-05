«Чувствую, что играю намного лучше». Зверев — о выходе в 1/8 финала Уимблдона

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном (94-й в рейтинге) в третьем круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.

«Очень доволен матчем. Думаю, он тоже сыграл отлично. Победа в трёх сетах очень поможет мне в следующих встречах, поэтому я рад пройти дальше. Чувствую, что играю намного лучше, чем в предыдущие годы», — сказал Зверев на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинал соревнований Зверев поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который занимает 14-ю строчку в рейтинге ATP.