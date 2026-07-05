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«Чувствую, что играю намного лучше». Зверев — о выходе в 1/8 финала Уимблдона

«Чувствую, что играю намного лучше». Зверев — о выходе в 1/8 финала Уимблдона
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном (94-й в рейтинге) в третьем круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 17:15 МСК
Маркос Гирон
92
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 4 4
6 		7 7 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Очень доволен матчем. Думаю, он тоже сыграл отлично. Победа в трёх сетах очень поможет мне в следующих встречах, поэтому я рад пройти дальше. Чувствую, что играю намного лучше, чем в предыдущие годы», — сказал Зверев на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинал соревнований Зверев поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который занимает 14-ю строчку в рейтинге ATP.

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