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Швёнтек — о Хуркаче: он супертеннисист, но прежде всего суперчеловек

Швёнтек — о Хуркаче: он супертеннисист, но прежде всего суперчеловек
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Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек поддержала своего соотечественника Хуберта Хуркача (96-я строчка рейтинга) перед его матчем в четвёртом круге Уимблдона-2026, в котором он будет играть против немца Ян-Леннарда Штруффа (74-й номер рейтинга).

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Хуберт Хуркач
96
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

«Обязательно буду болеть за Хуберта. Он супертеннисист, но прежде всего суперчеловек. Начал сезон действительно здорово, играя на United Cup. Хуркач вытащил команду, выиграв большинство одиночных матчей. У него есть все возможности, чтобы хорошо выступить здесь на траве. Хуберт любит это покрытие. Буду смотреть», — приводит слова Швёнтек Z kortu в социальной сети X.

Сама Швёнтек, являясь действующей чемпионкой Уимблдона, проиграла в третьем круге турнира филиппинской теннисистке Александре Эале со счётом 6:7 (9:11), 2:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		2
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
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Новости. Теннис
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