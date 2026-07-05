Швёнтек — о Хуркаче: он супертеннисист, но прежде всего суперчеловек

Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек поддержала своего соотечественника Хуберта Хуркача (96-я строчка рейтинга) перед его матчем в четвёртом круге Уимблдона-2026, в котором он будет играть против немца Ян-Леннарда Штруффа (74-й номер рейтинга).

«Обязательно буду болеть за Хуберта. Он супертеннисист, но прежде всего суперчеловек. Начал сезон действительно здорово, играя на United Cup. Хуркач вытащил команду, выиграв большинство одиночных матчей. У него есть все возможности, чтобы хорошо выступить здесь на траве. Хуберт любит это покрытие. Буду смотреть», — приводит слова Швёнтек Z kortu в социальной сети X.

Сама Швёнтек, являясь действующей чемпионкой Уимблдона, проиграла в третьем круге турнира филиппинской теннисистке Александре Эале со счётом 6:7 (9:11), 2:6.