«Серена, Швёнтек, Шарапова». Эала назвала лучших игроков по отдельным элементам игры

32-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала назвала лучших игроков в WTA-туре за всё время по отдельным элементам игры.

— Подача?

— Серена Уильямс.

— Приём?

— Теперь вы меня поставили в тупик. Думаю, может быть, Штеффи Граф.

— Форхенд?

— Снова назову Серену.

— Бэкхенд?

— Жюстин Энен.

— Игра с лёта?

— О боже, не знаю. Скажу Навратилову, потому что она тоже просто великая. Мне кажется, что великих так много. Все они были очень разносторонними. Знаете, я просто продолжу перечислять.

— Работа ног?

— О, мне очень нравится работа ног Иги. Мне очень нравится работа ног Иги.

— Ментальная сила?

— Шарапова, — приводит слова Эалы TNT Sports.

Ранее Мария Шарапова отреагировала на победу Александры Эалы над Игой Швёнтек в третьем круге Уимблдона-2026. Представительница Филиппин победила со счётом 7:6 (11:9), 6:2.