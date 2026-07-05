«Серена, Швёнтек, Шарапова». Эала назвала лучших игроков по отдельным элементам игры

32-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала назвала лучших игроков в WTA-туре за всё время по отдельным элементам игры.
— Подача?
— Серена Уильямс.
— Приём?
— Теперь вы меня поставили в тупик. Думаю, может быть, Штеффи Граф.
— Форхенд?
— Снова назову Серену.
— Бэкхенд?
— Жюстин Энен.
— Игра с лёта?
— О боже, не знаю. Скажу Навратилову, потому что она тоже просто великая. Мне кажется, что великих так много. Все они были очень разносторонними. Знаете, я просто продолжу перечислять.
— Работа ног?
— О, мне очень нравится работа ног Иги. Мне очень нравится работа ног Иги.
— Ментальная сила?
— Шарапова, — приводит слова Эалы TNT Sports.
Ранее Мария Шарапова отреагировала на победу Александры Эалы над Игой Швёнтек в третьем круге Уимблдона-2026. Представительница Филиппин победила со счётом 7:6 (11:9), 6:2.