«В этом году турнир для меня только начался». Зверев — об уверенности на Уимблдоне

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как титул на «Ролан Гаррос» повлиял на его уверенность на Уимблдоне-2026. Зверев вышел в 1/8 финала, где встретится с чехом Иржи Легечкой.

«Больше всего мне сейчас помогает то, что я играю намного лучше — всё очень просто. Играю намного лучше, чем в предыдущие годы здесь, на Уимблдоне. Очевидно, победа на «Ролан Гаррос» очень помогает уверенности. Думаю, любой бы хотел приехать на Уимблдон в статусе чемпиона «Ролан Гаррос». То, что я повторил здесь свой лучший результат, — это хорошо, но мне кажется, что в этом году турнир для меня только начался. Доволен тем, где нахожусь, и как играю, хочу продолжать в том же духе», — сказал Зверев на пресс-конференции.