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«Верю в его силы». Кузнецова пожелала удачи Сафиуллину перед матчем с Джоковичем

«Верю в его силы». Кузнецова пожелала удачи Сафиуллину перед матчем с Джоковичем
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова пожелала удачи россиянину Роману Сафиуллину перед началом матча четвёртого круга на Уимблдоне-2026 с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
6 6 		2
7 8 		3
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Роману удачи! Верю в его силы», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча серба и россиянина. Счёт личных встреч Джоковича и Сафиуллина 3-0 в пользу Новака.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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