«Верю в его силы». Кузнецова пожелала удачи Сафиуллину перед матчем с Джоковичем

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова пожелала удачи россиянину Роману Сафиуллину перед началом матча четвёртого круга на Уимблдоне-2026 с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Роману удачи! Верю в его силы», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча серба и россиянина. Счёт личных встреч Джоковича и Сафиуллина 3-0 в пользу Новака.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.