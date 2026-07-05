«Я отношусь к этому с юмором». Руседски — о протестах игроков на ТБШ из-за призовых

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался о протестах игроков из-за размера призовых на турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» игроки в качестве протеста ограничили общение с прессой до 15 минут. На Уимблдоне теннисисты провели переговоры с организаторами и приняли решение не продолжать бойкот СМИ.

«Я отношусь к этому с юмором. Уимблдон — это бизнес. Вас приглашают поиграть. Большинство игроков не понимают, что расходы Всеанглийского теннисного клуба на проведение мероприятия, телевизионные трансляции, модернизацию и всё остальное составляют несколько сотен миллионов.

Таким образом, они получают прибыль в размере £ 100 млн, £ 50 млн из которых идут в LTA на развитие тенниса в этой стране, а остальные £ 50 млн, по сути, достаются игрокам в виде призовых денег. Они снова увеличили призовой фонд. С моей точки зрения, это немного нелепо.

Я обсуждал это с двумя ведущими агентами в этом бизнесе, оба их игрока выигрывали турниры «Большого шлема». Один агент сказал: «Мой игрок будет бойкотировать матчи», а другой, который работает в этой сфере немного дольше, заявил: «Это смешно, 15 минут на общение с прессой? Вы хотите оттолкнуть прессу? К чему это приведёт?»

Думаю, нужно обучать игроков! Я завершил карьеру в 2006 году, тогда мой призовой фонд за первый раунд составлял £ 10 ты. Не думаю, что инфляция достигала £ 80 тыс. за последние 20 лет», — сказал Руседски в эфире talkSPORT.