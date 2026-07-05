«Существует тенденция ограждать молодых от страданий». Тони Надаль — о нынешнем воспитании

Дядя и многолетний тренер обладателя 22 титулов ТБШ испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль рассказал, как относится к нынешней методике воспитания молодых спортсменов.

«Я всегда стремился подготовить своего племянника [Рафаэля Надаля] к преодолению трудностей. Как говорил Гёте: «Талант воспитывается в спокойствии, характер — в буре». Я убеждён, что сильный характер закаляется только через опыт и трудности. Мы должны спросить себя, каких людей мы хотим воспитать для будущего. Если мы хотим сильных людей, способных противостоять невзгодам, то и воспитывать их нужно иначе.

Сегодня существует тенденция ограждать молодых от страданий и трудностей. Но, поступая так, мы не готовим их к тому, что рано или поздно трудности придут. Как говорил Святой Августин: «Страдать плохо, но очень хорошо перестрадать». Я понимал, что это лучший способ помочь моему племяннику, поэтому я действовал именно так», – приводит слова Надаля Sport.es.